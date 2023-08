Hospital Beatriz Ângelo e bombeiros contradizem-se sobre morte de homem de 94 anos

Foto: João Marques - RTP

A administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, continua em silêncio sobre o caso da morte de um homem de 94 anos que aguardava transferência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O paciente deu entrada no Hospital de Loures cerca das 13h00 e, cinco horas e meia depois, acabou por morrer.



O Beatriz Ângelo alegou não ter viaturas para transferir o doente, mas o comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, Luís Martins, explica à RTP que a corporação tinha uma ambulância à porta, só que a unidade impediu o transporte.



Luís Martins acrescenta que esta não é a primeira vez que tal acontece no Hospital de Loures, devido à falta de capacidade de resposta ou por burocracias.



A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde remete esclarecimentos para a administração da unidade hospitalar, mas até agora não foram dadas explicações.