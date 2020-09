Hospital Beja. Subiu para 23 o número de profissionais de saúde infetados

Subiu para 23 o número de profissionais de saúde infetados no surto de Covid-19 identificado no bloco operatório do hospital de Beja. O autarca da cidade diz estar preocupado com um efeito bola de neve na comunidade. O surto foi detetado no bloco operatório do hospital na quinta-feira e já levou à suspensão de 20 cirurgias programadas.