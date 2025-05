Hospital da CUF já cobrou 3,7 ME aos Açores após o incêndio no HDES

"Não, isto não foi um negócio! Foi um parêntesis dentro da nossa prestação [de cuidados de saúde] e do nosso projeto, que acabou por ficar ligeiramente comprometido neste período, mas nós faríamos exatamente da mesma forma", garantiu Giovanni Nigra, diretor do Hospital da CUF-Açores, ouvido hoje na comissão parlamentar de inquérito ao incêndio no HDES, reunida em Ponta Delgada.

Segundo explicou aos deputados do parlamento açoriano, a unidade de saúde a que preside não quis tirar "vantagem" da calamidade que se abateu sobre o HDES e que está agora a ser alvo de um inquérito parlamentar para apurar as causas e as consequências do incêndio.

O inquérito está também a analisar a atuação dos gestores hospitalares e da tutela antes e após a tragédia.

"Nesta lógica e neste princípio de calamidade, a CUF não iria querer ter qualquer vantagem económico-financeira com este processo, apesar de sermos uma empresa privada e de termos como objetivo também o lucro", afirmou Giovanni Nigra.

O diretor do Hospital da CUF-Açores disse também que a administração daquela unidade de saúde privada decidiu não cobrar qualquer despesa ao HDES ou ao Serviço Regional de Saúde (SRS) nos primeiros dias após o incêndio, que obrigou à retirada dos doentes para outros hospitais e centros de saúde dos Açores, da Madeira e do continente.

"Decidimos que, nos primeiros dez dias, iríamos ter aqui uma isenção de qualquer custo, de qualquer ónus. Aquilo foi um período, de facto, bastante conturbado, muito atípico, ninguém estava preparado, e portanto, nós entendemos que, independentemente dos registos, não iríamos cobrar qualquer valor por aquele período", lembrou.

Hospital da CUF já faturou, entretanto, à região cerca de 3,7 milhões de euros por serviços prestados aos utentes do HDES, correspondentes à assistência aos doentes, a cirurgias e a exames de complementares de diagnóstico, mas lembrou que nem todos os valores faturados foram já pagos.

Além da audição ao diretor do Hospital da CUF-Açores, deputados ao parlamento açoriano que integram a comissão parlamentar de inquérito ao incêndio visitaram hoje as instalações do HDES e do hospital modular que foi entretanto construído.

Os deputados pretendem ainda ouvir esta semana a atual presidente do Conselho de Administração do HDES, Paula Macedo, e também a secretária regional da Saúde e da Segurança Social, Mónica Seidi.

No dia 04 de maio de 2024, o HDES, o maior hospital dos Açores, foi afetado por um incêndio, que obrigou à transferência de todos os doentes para outras unidades de saúde da região, da Madeira e do continente.

Os serviços do hospital reabriram de forma faseada e foi instalado um hospital modular junto ao edifício do HDES, que será alvo de obras de recuperação e modernização.