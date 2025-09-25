Hospital da Terceira cancelou consultas, exames e cirurgias não urgentes

O HSEIT adiantou em comunicado publicado nas redes sociais que, "devido aos alertas emitidos para a passagem do furacão Gabrielle, e seguindo as recomendações das autoridades de segurança e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores", está a "implementar medidas de contingência para garantir a segurança de todos e manter a capacidade de resposta a emergências".

"Assim, todas as consultas, exames e cirurgias não urgentes do dia 26 de setembro [sexta-feira] estão canceladas", referiu.

Segundo a nota, o Serviço de Urgência do HSEIT permanecerá funcional, mas os utentes "só se deverão dirigir ao hospital em caso de verdadeira emergência".

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.