Hospital de Aveiro abriu inquérito à morte de um feto às 40 semanas de gestação

A mãe, de 24 anos, acusa o hospital de negligência médica e vai apresentar queixa em tribunal.



A jovem sofre de asma e tinha sido internada na passada quarta-feira com uma pneumonia.



O parto foi adiado devido ao estado de saúde da mãe, mas o feto acabou por morrer e só foi retirado 14 horas depois da ecografia que confirmou o óbito.



A administração do hospital garante que o protocolo foi seguido à risca mas promete rapidez e transparência no inquérito que vai ser realizado.