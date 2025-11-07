Hospital de Barcelos quer urgência pediátrica a funcionar 24 horas por dia

Em resposta escrita enviada à Lusa, a ULSBE refere que, já a partir de 01 de dezembro, aquele serviço passará a funcionar entre as 08:00 e as 24:00, quando atualmente funciona apenas até às 22:00.

Paralelamente, a ULSBE está a estudar a adoção de um regime de funcionamento entre as 00:00 e as 08:00 mediante referenciação via CODU, à semelhança do que ocorre com o Hospital Amadora-Sintra.

"Estas medidas têm como objetivo permitir o funcionamento do serviço 24 horas por dia, garantindo uma resposta permanente e próxima aos doentes pediátricos dos concelhos de Barcelos e Esposende", no distrito de Braga, sublinha a ULSBE.

Atualmente, durante o período noturno, permanece escalado um médico especialista em pediatria, em presença física, para apoio ao internamento e a eventuais situações urgentes que possam ocorrer.

Em relação à proposta de Rede de Referenciação Hospitalar de Pediatria, que está atualmente em consulta pública, a ULSBE refere que está a preparar uma contraproposta que mantenha o Hospital de Barcelos com consulta de pediatria geral e de neurodesenvolvimento básico, atividade programada em ambulatório, serviço de urgência pediátrica, internamento de curta duração e internamento de pediatria geral.

A proposta em consulta pública prevê que o Hospital de Barcelos assegure apenas cuidados pediátricos básicos, designadamente consulta de pediatria geral e atividade programada em ambulatório.

A ULSBE sublinha que o Serviço de Pediatria tem merecido "uma atenção e investimento contínuos".

"Encontra-se em curso um processo de requalificação do Serviço de Urgência e do internamento pediátrico, com conclusão prevista até agosto de 2026, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência. Este investimento visa reforçar a capacidade de resposta e assegurar uma prestação de cuidados mais integrada e eficaz, preparando igualmente a transição para o futuro novo Hospital de Barcelos", refere.

O quadro de pediatras também já foi reforçado com mais um profissional.

Em 2024, o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos registou um total de 13.141 atendimentos.