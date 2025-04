Hospital de Castelo Branco desativa plano de contingência e regressa à atividade normal

"Está tudo a funcionar dentro da normalidade. O plano de contingência já foi levantado e as consultas e cirurgias programadas decorrem dentro da normalidade", afirmou o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Rui Amaro Alves.

Já o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco explicou que o plano municipal de emergência se mantém ativo até às 00:00, "por precaução".

Leopoldo Rodrigues sublinhou que não há quaisquer constrangimentos a registar.

"Está tudo a funcionar dentro da normalidade. Não há escolas encerradas e o plano [municipal de emergência] está ativo até à meia-noite", afirmou.

Segundo o autarca, esta decisão foi tomada na segunda-feira, às 23:00, numa reunião da Proteção Civil Municipal que optou por prolongar por 24 horas o plano de emergência.

A autarquia garantiu ainda uma farmácia de serviço 24 horas, no bairro da Carapalha, e disponibilizou a todas as farmácias e particulares que o solicitaram condições de refrigeração para conservarem os medicamentos no edifício do mercado municipal.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa (CSEPCBB) disse à Lusa que não registou casos de especial relevância durante a segunda-feira, nem durante a noite.

"A situação está completamente normalizada", disse a mesma fonte.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona Centro do país.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje que o serviço está totalmente reposto e normalizado.