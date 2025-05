Hospital de Chaves. IGAS investiga envio de doentes sem TAC

A inspeção instaurou um processo de esclarecimento à unidade com Via Verde de AVC, e que faz parte da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro.



Na impossibilidade de realizar o exame, os doentes tiveram de ser encaminhados para Vila Real, a cerca de uma hora de distância.



A administração da ULS garante que a instalação do novo aparelho decorre de forma planeada e organizada.



E que as alterações foram devidamente comunicadas via email às autoridades, nomeadamente ao INEM e às várias Direções de Serviço envolvidas.



Diz ainda que o equipamento estará operacional na segunda-feira, altura em que será retomada a atividade normal.