Hospital de Évora abre nova unidade de cuidados intensivos e alarga urgência

A nova UCI, com cinco camas, entra em funcionamento na sexta-feira, e a urgência vai ficar com "o dobro dos postos de atendimento", a partir do fim de semana, revelou hoje a presidente do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Maria Filomena Mendes.

A responsável indicou que o HESE "tem estado a tentar criar soluções dentro das próprias instalações para o alargamento da UCI, enfermarias e urgência" para doentes covid-19, sublinhando que o atual edifício "já não é suficiente para dar resposta" e é necessário "o novo Hospital Central do Alentejo".

Maria Filomena Mendes notou que o hospital continua "a abrir estruturas" para aumentar a capacidade de internamento e exemplificou que, no início de dezembro, o HESE tinha "30 camas para doentes covid-19" e hoje já existem 69.

Contudo, "não podemos continuar, nem este hospital, nem qualquer hospital, a criar enfermarias, porque as instalações são finitas, os recursos também são limitados e também temos que dar resposta aos doentes não covid", sublinhou a presidente do HESE.

Fonte do gabinete de comunicação e marketing do HESE disse que hoje de manhã estavam internados na unidade hospitalar 64 doentes com o vírus da covid-19, dos quais oito em UCI, a qual está lotada.

Portugal contabiliza pelo menos 7.377 mortos associados à covid-19 em 446.606 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.