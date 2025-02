Hospital de Évora. Conselho de Administração apresentou a demissão

O projeto devia ter sido concluído em 2024, mas devido a vários atrasos só deverá terminar em 2027.



"A obra do NHCA (Novo Hospital Central do Alentejo), após mais de 40 meses de execução, está ainda longe do seu termo, quando estava prevista a sua realização em 30 meses e conclusão durante o ano 2024. A sua previsível conclusão em 2026, ou mesmo 2027, carece de um modelo de gestão diferente do definido, caso contrário vai continuar a acumular custos e atrasos", lê-se no comunicado a que a RTP teve acesso.



A administração demissionária diz que a gestão da do Ministério inviabiliza que o Conselho de Administração "prossiga a sua principal missão: garantir a prestação de cuidados de saúde diferenciados e de qualidade à população do Alentejo".



No comunicado, acrescentam ainda que esta é uma decisão difícil, mas que permitirá à tutela implementar as medias que consideres necessárias sem a administração ser um obstáculo.







"Esta difícil decisão de renúncia aos cargos permitirá ao Ministério da Saúde pôr em prática as políticas e medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que o atual Conselho de Administração constitua um obstáculo à sua concretização", pode ler-se na comunicação.