Hospital de Guimarães alvo de buscas por suspeitas de corrupção

(em atualização)







No âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, realizam-se esta terça-feira "buscas em mais de uma dezena de locais, designadamente no Hospital da Senhora da Oliveira – Guimarães – E.P.E., na Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira, no Rotary Club de Guimarães e em empresas comumente designadas como “MedTech”, i.e., que atuam no campo da tecnologia médica".



As buscas nas sociedades comerciais decorrem nas áreas de Lisboa, Porto, Guimarães, Oeiras e Amadora, avança em comunicado.





A investigação, liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) com o apoio da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ), está associada ao relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ao Hospital da Senhora da Oliveira, na sequência da criação da Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular.



"Os factos investigados são suscetíveis de integrar, em abstrato, a prática de crimes de administração danosa, corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional".



As buscas contam com a presença de juízes, magistrados do MP, inspetores da PJ, representantes da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Advogados, bem como de inspetores da IGAS.





Também a Polícia Judiciária confirmou a investigação conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e com o apoio da Diretoria do Norte e do DIC de Braga, acrescentando que se trata de uma "operação policial visando a execução de 12 mandados de busca e apreensão, visando uma Unidade Hospitalar E.P.E. (entidade pública empresarial) e onze sociedades comerciais ligadas ao sector da saúde".



"No inquérito em apreço investigam-se factos suscetíveis de enquadrar a prática dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder", reforça a PJ, num outro documento.



As diligências, esclarece, incidem sobre "contratos celebrados pela Unidade Hospitalar em causa, entre 2015 e 2018, visando a instalação de uma Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiológica (UDIC), sem a prévia e necessária autorização do Ministério da Saúde".



Esta investigação realiza-se devido a "suspeitas de que a instalação da UDIC, ao contrário do que foi veiculado publicamente, não tenha sido financiada por donativos da sociedade civil, mas sim por sociedades comerciais com interesses na área da saúde, as quais vieram posteriormente a celebrar contratos com a Unidade Hospitalar, no valor de aproximadamente 21.000.000 de euros, em condições bastante desfavoráveis para o erário público".