Hospital de Loures. Sistema informático totalmente reposto

"Os sistemas informáticos do Hospital" encontram-se "repostos” assegura em comunicado a ULS e promete empenho “na recuperação da atividade e consequente remarcação de todos os atos médicos.”





No dia 1 de setembro, uma falha num equipamento informático obrigou o hospital de Loures a ativar o plano de contingência. Ou seja, foram adiadas cirurgias programadas, consultas e os doentes não críticos tiveram que ser reencaminhados para as urgências de outros hospitais.





Agora, a ULS de Loures-Odivelas afirma que “apesar dos constrangimentos, o Hospital garantiu os Serviços de Urgência Geral, Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia, a assistência a doentes críticos e internados, bem como parte da sua atividade programada.”





Neste comunicado, o Conselho de Administração da ULS destaca “a complexidade dos processos de recuperação de sistemas na saúde”.





Em causa estiveram “ações que são incontornáveis à preservação e integração dos dados, à segurança da informação dos utentes e da prática clínica.”