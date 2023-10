Hospital de Penafiel fecha urgência pediátrica a 14 de novembro

O Hospital de Penafiel só consegue assegurar as urgências de Pediatria até dia 14 de novembro. O alerta é do Movimento Médicos em Luta: com dez pediatras a recusarem realizar mais horas extra, a assistência só será possível a crianças já internadas, sendo as restantes transferidas para o São João, no Porto.

Contactada pela RTP, a administração não confirma nem desmente.



O mesmo vai acontecer já na quarta-feira a todas as grávidas e mulheres que precisem de cuidados de Obstetrícia e Ginecologia. A urgência destas especialidades vai fechar por tempo de indeterminado com transferências também para o São João.



O hospital central já assumiu ter sido apanhado de surpresa com esta decisão, que implica o dobro dos partos diários. O mesmo acontece agora com a Pediatria.



Também a urgência de Cirurgia Geral de Penafiel encerrou há quase um mês.