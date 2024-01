Hospital de Penafiel "não tem capacidade para dar resposta a tantos utentes"

Em Penafiel, a pressão sob o serviço de urgência continua a aumentar. Há cada vez mais ambulâncias a chegar ao Hospital Padre Américo e o número de doentes a aguardar por vaga no internamento já subiu para 95.

Miguel Vasconcelos, da Ordem dos Enfermeiros, confirmou a situação de pressão que o hospital enfrenta e que a falta de camas é o grande problema do serviço.



"O hospital não tem capacidade para dar resposta a tantos utentes que estão a entrar no serviço de urgências e não tem camas para internar", afirmou à RTP.



O responsável adiantou ainda que os bombeiros "estão retidos" às portas das urgências, com os doentes nas ambulâncias, à espera que haja macas vagas.



Recorde-se que na noite de terça-feira uma idosa de 80 anos morreu enquanto aguardava neste serviço de urgência.