Hospital de Santa Maria poderá ativar plano de contingência nos próximos dias

João Gouveia, diretor do serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, admite que o plano de contingência poderá ser ativado nos próximos dias.

A atual situação de braço de ferro na saúde entre Governo e sindicatos deixa o maior hospital do país com dificuldades no atendimento sobretudo nas especialidades de pediatria, cirurgia geral e ortopedia.



Caso seja ativado o plano de contingência, o foco será atender apenas os doentes mais graves que necessitam a diferenciação técnica de Santa Maria.



O diretor do serviço de urgência reconhece que este poderá ser um mês dramático em vários hospitais e que é por isso "crucial" que haja um acordo na próxima sexta-feira entre Governo e sindicatos.