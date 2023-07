João Marques - RTP

É um procedimento de prevenção e controlo vital, diz o diretor do programa nacional de controlo de infeções, uma vez que o país regista mais de 1.100 mortes por ano por bactérias multirresistentes.



Esta bactéria em particular é nesta altura a que apresenta menor resposta a antibióticos, mas as crianças afetadas no Santa Maria continuam sem infeção ativa.