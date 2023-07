Hospital de Santa Maria. Serviço de neonatologia encerrado devido a bactéria multirresistente

A RTP sabe que a bactéria Klebsiella pneumoniae já foi detetada há cerca de uma semana e propagou-se. O serviço foi entretanto isolado e fechado a novas admissões.





Dos 14 bebés internados, 12 testaram positivo. Os bebés estão clinicamente estáveis e a serem acompanhados por um grupo de prevenção e controlo de infeções.



André Graça, diretor do serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, confirma ainda que um outro recém-nascido morreu com a bactéria, mas ainda não foi apurado se a causa do óbito teve alguma relação com a mesma.







A administração do hospital garantiu que está a ser assegurada uma resposta interna em articulação com outros hospitais da rede.





Na última madrugada, uma parturiente foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa.











No entanto, em meio hospitalar, a bactéria pode adquirir resistência aos antibióticos que a destroem, pelo que é necessário adotar medidas rápidas, com o isolamento dos casos identificados, o reforço das medidas de higiene.



Quando atinge um número significativo de doentes, é necessário o encerramento do serviço e desinfeção geral para que não se estenda a outros serviços hospitalares.

Em declarações à RTP3, o infecciologista António Silva Graça explica que este tipo de bactéria circula na comunidade e pode causar infeções respiratórias, infeções urinárias ou mesmo pneumonias.





Na comunidade, a bactéria em causa transmite-se por via respiratória. Em contexto hospitalar, a transmissão acontece geralmente pela corrente sanguínea, através de materiais e equipamentos utilizados, como por exemplo cateteres ou dispositivos respiratórios.