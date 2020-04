Hospital de Santa Maria. Tudo é novo, quase todos os dias

A médica Sandra Brás chega animada à unidade de internamento para doentes Covid-19 porque está prestes a dar alta a um norte-americano de 57 anos de idade.







Pela frente tem como tarefa garantir o regresso seguro do doente a Los Angeles. Estão em marcha os contactos com a embaixada norte-americana.

Sandra Brás tem 46 anos, é especialista em medicina interna, subitamente desviada para co-coordenar a unidade de internamento para doentes Covid-19. Um mês depois, independentemente dos altos e baixos, diz que é preciso prudência porque os números conhecidos não a tranquilizam.

Sandra Brás, co-coordenadora da unidade de internamento para doentes Covid-19.

A Páscoa, sem a família, foi muito dura e por isso conclui: “Se passarmos por isto sem aprender, algo muito errado se passa com cada um de nós”.

O hospital de Santa Maria considera-se preparado para qualquer cenário.







O médico e diretor clínico, Luis Pinheiro, garante que as estruturas estão “montadas, preparadas e equipadas para um nível de resposta muito acima daquele que neste momento está a ser necessário”.

Luis Pinheiro, diretor clinico e Ana Paula Fernandes, enfermeira supervisora.

Há três dias estavam internados cerca de 50 doentes com Covid. Vinte na Unidade de Cuidados Intensivos, com capacidade de reforço até 80 camas.Para os doentes menos graves existem 62 camas de internamento, com possibilidade de crescimento até 300 camas.A enfermeira Estela Escada, faz a gestão 35 pessoas, entre enfermeiros e auxiliares. É uma espécie de maestrina na zona verde, a dois metros da linha vermelha.“Para tudo foram adaptados e criados circuitos diferentes” diz a enfermeira Estela.

Estela Escala (primeira de pé, à esquerda) e a sua equipa.

No último mês e meio, o hospital de Santa Maria preparou estratégias para lidar com o pior cenário mas, nas últimas semanas, a fase de planalto da curva Covid, permitiu algumas tréguas.







Contudo, esta frágil estabilidade não deixa médicos, enfermeiros e auxiliares descansados.

Reportagem "Hospital de Santa Maria. Tudo é novo, quase todos os dias" tem a autoria do jornalista da Antena 1 José Guerreiro, com o apoio de Carla Pinto.