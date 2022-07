Hospital de Santarém abre inquérito a morte de bebé

A mulher de 41 anos, com residência no concelho de Abrantes, teria uma gravidez de risco.



Deslocou-se ao Hospital de Santarém, uma vez que a urgência do hospital de Abrantes não estava a funcionar.



As causas da morte do bebé ainda estão por identificar.



Em comunicado, o Centro Hospitalar do Médio Tejo afirma que a utente "não foi acompanhada ou vigiada pelo serviço de Ginecologia-Obstetrícia daquela unidade".



Na quarta-feira nem a urgência de ginecologia e obstetrícia nem o bloco de partos estiveram a funcionar no hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes.