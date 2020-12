Hospital de Santo António volta a ter disponíveis camas de cuidados intensivos

Depois de ter atingido o limite da capacidade de internamento nos cuidados intensivos, o Hospital de Santo António, no Porto, tem novamente camas disponíveis. O diretor do serviço de infecciologi, diz que as novas restrições, apesar de tardias, contribuíram para aliviar a pressão no hospital.