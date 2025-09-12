Hospital de Setúbal com restrições no serviço de obstetrícia

"Por indicação do CODU, informa-se que o SUMC Hospital de Setubal encontra-se com constrangimentos no Serviço de Urgência Obstetrica – Bloco de Partos no período entre o dia 13/09/2025 e o dia 30/09/2025", pode ler-se numa mensagem a que a RTP teve acesso.





Os blocos de parto do serviço de obstetrícia irão funcionar em pleno durante o período das nove da manhã de dia 18 de setembro até âs nove damanhã de dia 20 e das nove da manhã de dia 22 até à meia-noite de 25 de setembro.