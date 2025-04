Hospital de Viseu a funcionar "dentro da normalidade" com recurso a geradores

"O hospital está a funcionar dentro da normalidade, com recurso aos nossos geradores que funcionam a gasóleo e temos combustível", disse à agência Lusa fonte da ULS Viseu Dão-Lafões.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.