Hospital do Barreiro. Tempo de espera para primeira observação nas urgências superou as 20 horas

Houve doentes a esperarem mais de 20 horas para serem atendidos nas urgências do Hospital do Barreiro na manhã este domingo.De acordo com o portal do SNS, o tempo de espera para doentes com pulseira verde que aguardavam a primeira observação nas urgências era, pelas 11h00, de 20 horas e cinco minutos.Já os utentes com pulseira amarela aguardavam a essa hora 11 horas e 38 minutos.Em média, o tempo de espera neste hospital fixava-se em 14 horas e 57 minutos.No entanto, a RTP falou com utentes no Hospital do Barreiro segundo os quais os tempos reais de espera eram superiores aos que surgiam no portal do SNS.No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pelas 11h00 os doentes com pulseira verde aguardavam dez horas pela primeira observação no serviço de urgência.O tempo médio de espera era de sete horas.No Hospital de Portimão, os doentes aguardavam, em média, mais de seis horas e 30 minutos para primeira observação. Os utentes com pulseira verde esperavam então 10 horas e 50 minutos.