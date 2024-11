"O objetivo é as crianças visitarem-nos com o seu bonequinho e serem eles próprios médicos por um dia. Aprenderem através da imitação o que é ser médico para depois, quando eles próprios forem a consultas, estarem mais familiarizados com aquilo que vai acontecer", explica Diana Santos, estudante de Medicina e uma das coordenadoras do projeto deste ano.

Cada criança deve trazer um peluche, que vai ser o paciente por um dia.