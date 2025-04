Hospital e serviços de Leiria normalizados

Segundo informações à agência Lusa, fonte do hospital de Leiria adiantou que a unidade de saúde está a funcionar em pleno desde as 23:40 de segunda-feira, assim como os hospitais de Alcobaça e Pombal, e centros de saúde da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL).

Numa nota de imprensa, a ULSRL acrescentou que foi desativado o plano de contingência.

"O Conselho de Administração da ULSRL expressa o seu profundo agradecimento a todos os profissionais da instituição, que, com dedicação, resiliência e espírito de missão, garantiram o funcionamento dos serviços essenciais", e estende o agradecimento às "equipas da Proteção Civil, aos municípios da região e a todas as entidades que colaboraram ativamente no acompanhamento e resolução da situação".

O Município de Leiria informou hoje que, após a reposição do fornecimento de energia elétrica, os serviços essenciais, nomeadamente o abastecimento de água, estão normalizados em todo o concelho.

Segundo uma nota de imprensa enviada após uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, a autarquia acrescentou que a "reposição do abastecimento de água na Barosa registou algum atraso, devido a uma avaria no sistema elétrico, situação que se encontra agora superada".

"Poderão, no entanto, ocorrer ainda algumas perturbações pontuais na rede de abastecimento, resultantes da presença de ar nas condutas, que poderão afetar os pontos mais elevados, estando as equipas no terreno a acompanhar e a resolver estas situações", apontou ainda a Câmara de Leiria.

Os serviços de recolha de resíduos urbanos e o funcionamento dos transportes públicos também já se encontram normalizados.

O Plano de Emergência Municipal foi também desativado, mantendo-se o acompanhamento da situação.

"Reconhecendo o espírito de responsabilidade e solidariedade demonstrados pela população", o município apela à "continuação da colaboração e à atenção às recomendações das autoridades".