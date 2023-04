Hospital Faro. Médica processa médico e diretor do serviço de cirurgia

A médica que denunciou casos de alegada negligência no Hospital de Faro vai processar o médico e o director do serviço de cirurgia. Diana Pereira está a ser ouvida no âmbito de um inquérito interno e admite continuar o internato noutra unidade medica no Algarve.