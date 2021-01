Hospital Garcia de Orta quer abrir em breve enfermaria em contentores no exterior do hospital

O hospital de Almada está a ultimar uma enfermaria em contentores, no exterior do edifício principal da unidade. A administração do hospital espera poder contar com essas 33 camas dentro de poucas semanas. É a única forma de alagar os internamentos, já que todas as camas possíveis já foram convertidas para receber doentes covid-19.