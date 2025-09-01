Hospital Garcia de Orta. Sete novos médicos reforçam urgência de obstetrícia e ginecologia
Está prevista para esta segunda-feira a reabertura as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta em Almada que contou com reforço de médicos. O Governo contratou sete especialistas, medida anunciada em julho pela ministra da Saúde.
Na altura, Ana Paula Martins garantiu que com este reforço será possível ter a urgência de obstetrícia aberta 24 horas por dia. Os sete especialistas vêm do setor privado.
A reabertura estava prevista para esta manhã, mas o Hospital Garcia de Orta adianta à RTP que ainda não houve reunião com o Conselho de Administração, pelo que ainda não é possível determinar se a urgência já está a funcionar 24 horas por dia.
O reforço na urgência do Garcia de Orta poderá colmatar muitos dos constrangimentos que se têm sentido nesta especialidade ao longo dos últimos meses.
Esta segunda-feira, há duas urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas, em concreto nos hospitais de Santarém e de Abrantes.
Há ainda constrangimentos na urgência pediátrica do Amadora Sintra, que só está a receber doentes encaminhados pelo 112.
O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde defendeu no domingo a abertura dos serviços de urgência hospitalar mesmo que faltem médicos.
Em entrevista à TSF e Jornal de Notícias, Álvaro Almeida prefere ter urgências abertas mesmo que os padrões da Ordem dos Médicos não sejam cumpridos.
