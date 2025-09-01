Hospital Garcia de Orta. Sete novos médicos reforçam urgência de obstetrícia e ginecologia

Na altura, Ana Paula Martins garantiu que com este reforço será possível ter a urgência de obstetrícia aberta 24 horas por dia. Os sete especialistas vêm do setor privado.





A reabertura estava prevista para esta manhã, mas o Hospital Garcia de Orta adianta à RTP que ainda não houve reunião com o Conselho de Administração, pelo que ainda não é possível determinar se a urgência já está a funcionar 24 horas por dia.

O reforço na urgência do Garcia de Orta poderá colmatar muitos dos constrangimentos que se têm sentido nesta especialidade ao longo dos últimos meses.





Esta segunda-feira, há duas urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas, em concreto nos hospitais de Santarém e de Abrantes.