Hospital Póvoa de Varzim/Vila do Conde encerra cirurgia geral de urgência nas madrugadas

A medida, que já estava a ser ponderada desde 2021, foi agora tomada por uma "questão de ajuste e gestão dos recursos existentes", e, segundo a mesma fonte, "não irá pôr em casa a segurança dos doentes".

"No último ano, neste período entre a meia-noite e as 08:00, apenas um doente por mês foi atendido no serviço cirurgia geral da urgência externa. A decisão de encerrar esta valência específica é apenas uma prática de boa gestão, pois há alternativas num raio de 30 quilómetros", explicou a fonte.

Assim, apenas entre a meia-noite e as 08:00, os doentes que necessitem de cirurgia geral de urgência serão encaminhados, pelo CODU, para hospitais em Matosinhos, Porto ou Famalicão, a sensivelmente 15 minutos de distância.

Apesar do encerramento desta valência, os restantes serviços da urgência do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, que serve uma população de cerca de 150 mil pessoas nos dois concelhos, continuarão a funcionar as 24 horas.

A mesma fonte vincou, ainda, que a "segurança dos doentes será sempre assegurada", garantindo que, em casos extremos, há sempre médicos em permanência no hospital, que poderão avaliar as situações e intervir.