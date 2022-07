Hospital Santo António e Segurança Social acordam protocolo para as altas sociais

Em comunicado, aquela unidade hospitalar assinala ser "um protocolo pioneiro em Portugal" que "prevê estabelecer respostas mais eficazes e adequadas às necessidades do utente em referenciação".

A primeira medida prevista, continua a nota de imprensa, é a "implementação de mecanismos que permitam a identificação precoce de alternativas à referenciação para a institucionalização em Estruturas Residenciais para Idosos, de modo a estabelecer respostas mais eficazes e adequadas às necessidades do utente e famílias".

Estes mecanismos permitirão ao Centro Hospitalar e Universitário do Porto "referenciar, previamente, os doentes e à Segurança Social preparar a melhor forma de os receber", acrescenta o documento.

Entende o hospital que, desta forma, "será facilitada a forma de identificar a melhor resposta pós alta clínica de cidadãos que não se encontram com autonomia para regresso ao domicílio com o apoio das respostas sociais da comunidade".

Prevê o protocolo que, em função das necessidades e do grau de autonomia, as pessoas e famílias poderão ser encaminhadas para diversos tipos de respostas sociais, entre as quais Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Noite, Centro de Dia, Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Lar Residencial, Residência Autónoma, Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Atendimento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e ainda Acolhimento Familiar para Pessoas com Deficiência.