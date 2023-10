Hospital Santo António lança Banco de Córneas de Cultura para aumentar transplantes

Em declarações à agência Lusa, a propósito do Dia Mundial da Visão que se comemora hoje, Pedro Menéres contou que o CHUSA obteve já aprovação do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde e do Instituto da Transplantação, sendo "grande o potencial de crescimento".

"É um projeto em que minoramos os custos, graças ao aproveitamento de estruturas existentes. Contamos alcançar mais colheitas e mais tempo de preservação, pelo que esperamos aumentar bastante a transplantação de córneas ajudando mais doentes em risco de cegueira ou que já estão mesmo com a visão próxima de não útil para as suas atividades do dia a dia", disse o clínico.

A córnea é, no olho, a estrutura transparente que está à frente da íris.

O desafio neste tipo de intervenções é devolver transparência quando há patologia que põe em causa essa passagem de luz.

Considera-se que a escassez de tecidos é o passo limitante do processo de transplantação de córneas.

O Hospital de Santo António fez o primeiro transplante de córnea em 1958 e, até 1980, foram efetuados 198, o que representava uma média de nove por ano.

Em 1980, o hospital criou o Banco de Olhos para córneas refrigeradas, o que permitiu a conservação das córneas por alguns dias, possibilitando uma atividade mais regular.

Atualmente faz entre 150 e 200 transplantes de córnea por ano.

A colheita de córneas para transplante e´ feita a dadores cadáveres através de duas formas: conservação a frio (córneas refrigeradas) e conservação em meio de cultura (córneas de cultura).

"Passando a apostar também na cultura -- atualmente Portugal recorre a bancos estrangeiros -- temos a expectativa de aumentar os tratamentos. A mudança para cultura permite aumentar muito a capacidade", resumiu Pedro Menéres.

À Lusa, o diretor de serviço explicou que com este banco de cultura, o número de potenciais dadores, quer pela idade quer por se poder combater melhor outros problemas de saúde e infeção, aumenta, bem como o tempo de preservação.

"A preservação vai até um mês em vez de uma semana ou duas", apontou.

Isto porque a preservação a frio permite a utilização das córneas ate´ um máximo de 14 dias, tratando-se de um método com outras limitações porque exclui os dadores acima dos 80 anos de idade e as vítimas de septicemia.

A preservação efetuada em meio de cultura permite o uso ate´ 34 dias.

A idade e a septicemia não são critérios de exclusão.

Na informação remetida à Lusa, o CHUSA acrescenta que "o robustecimento do programa permitirá a oferta de córneas a outros hospitais".

O lançamento na sexta-feira deste Banco de Córneas de Cultura tem a presença prevista do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.