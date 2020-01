Hospital vai a casa

Foto: Paula Véran /Antena 1

É uma alternativa ao internamento hospitalar. Os doentes por vontade própria e reunindo certas condições podem ser hospitalizados em casa. O projeto existe há um ano no Centro Hospitalar Médio Tejo que engloba 3 hospitais, o de Tomar, o de Torres Novas e o de Abrantes. São 15 concelhos abrangidos servindo uma população de cerca de 266 mil habitantes. A bordo do carro da equipa de hospitalização domiciliária, com o médico Rui Teixeira e os enfermeiros Margarida Carmo e Rui Tavares, a Antena 1 partiu do hospital de Abrantes para as visitas aos doentes. Reportagem de Paula Véran