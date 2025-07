Houve 121 afogamentos em 2024 em Portugal, a maioria em mar e rios

Morreram 121 pessoas por afogamento no ano passado em Portugal. São menos 34 do que no ano anterior, o que não sossega os nadadores salvadores.

No último relatório apresentado pela Federação já se registavam 49 mortes em meio aquático - 41% no mar e 31% em rios.



A maioria em abril, mês que registou uma forte subida das temperaturas, quando as zonas balneares não tinham qualquer tipo de vigilância.



A prevenção pode evitar 85% das mortes e Portugal continua a ser dos países europeus com mais óbitos registados.



Os nadadores salvadores alertam para a falta de meios e esperam que o Governo as recomendações, tal como solicitado pelas Nações Unidas, para uma estratégia nacional para reduzir os afogamentos no país.