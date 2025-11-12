País
"Houve execuções com armas de fogo. Criminalidade está a tornar-se mais violenta", avisa PSP
As forças de segurança responsáveis pelo combate ao tráfico e consumo de droga revelam: está a aumentar a criminalidade violenta, resultado do aumento em Portugal de organizações criminosas ligadas ao tráfico de droga.
Fotos: Jorge Carmona
Membros da Polícia Judiciária e da PSP denunciaram no programa Consulta Pública que, se antes as redes criminosas de tráfico de droga usavam Portugal como passagem para outros países, atualmente regista-se um aumento das organizações criminosas em implementação no país.
Além disso, é hoje uma realidade execuções com recurso a armas de fogo no interior dessas redes, mas também contra a PSP.
Os diversos especialistas ouvidos no Consulta Pública admitiram ainda o aumento de pessoas vulneráveis, sem-abrigo, toxicodependentes, com dificuldade em arranjar consultas para iniciarem o tratamento. A lista de espera pode chegar aos seis meses.
Além de que a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde afeta igualmente a prevenção e intervenção neste setor.
Apesar de o haxixe ser a droga mais consumida, são as novas substâncias psicoativas que registam um aumento contínuo e sustentado nos últimos anos.
Esse consumo tem feito disparar a criminalidade associada e o número de pessoas sem abrigo, como verificou o jornalista Saes Furtado.O Algarve é uma das principais portas de entrada ao tráfico de droga.
O mar continua a ser uma das principais vias utilizadas pelos grandes cartéis internacionais.
Entre as várias substâncias, há duas que se destacam: cocaína, proveniente da América Latina — de países como Colômbia, Peru e Bolívia —e haxixe, que chega do Norte de África, sobretudo de Marrocos. Reportagem de Tatiana Felício | Moderação de Frederico Moreno