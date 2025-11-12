"Houve execuções com armas de fogo. Criminalidade está a tornar-se mais violenta", avisa PSP

Membros da Polícia Judiciária e da PSP denunciaram no programa Consulta Pública que, se antes as redes criminosas de tráfico de droga usavam Portugal como passagem para outros países, atualmente regista-se um aumento das organizações criminosas em implementação no país.





Além disso, é hoje uma realidade execuções com recurso a armas de fogo no interior dessas redes, mas também contra a PSP.





Os diversos especialistas ouvidos no Consulta Pública admitiram ainda o aumento de pessoas vulneráveis, sem-abrigo, toxicodependentes, com dificuldade em arranjar consultas para iniciarem o tratamento. A lista de espera pode chegar aos seis meses.





Além de que a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde afeta igualmente a prevenção e intervenção neste setor.





Algarve é uma das principais portas de entrada ao tráfico de droga.

Apesar de o haxixe ser a droga mais consumida



O mar continua a ser uma das principais vias utilizadas pelos grandes cartéis internacionais.