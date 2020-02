Hub Criativo do Beato avança com obras de infraestruturas. Primeiro edifício para estrear este verão

Prevê-se que o primeiro edifício, o Factory, uma incubadora alemã, seja concluído "no arranque do segundo semestre de 2020". Era para estar concluído há mais de um ano.

Há obras que estão a avançar mais devagar do que o previsto, mas não se trata de "pintar umas paredes", diz Miguel Fontes. O diretor executivo da Startup Lisboa considera que "por trás destas obras estão um conjunto de trabalhos e procedimentos que levam o seu tempo. Houve um trabalho minucioso espaço a espaço".





Hoje, a Antena 1 acompanhou o ponto de situação sobre os projetos e obras feito pela Startup Lisboa aos jornalistas.O modelo de desenvolvimento desenhado pela Startup Lisboa pressupõe que a recuperação dos edifícios é da responsabilidade dos promotores selecionados, através de parcerias. E nesta altura está contratualizado entre 60 a 70 por cento do espaço.O Hub Criativo do Beato está a nascer na antiga Manutenção Militar (complexo fabril do Exército) para acolher um dos maiores pólos de inovação e empreendedorismo da Europa. Serão 18 edifícios, distribuídos por cerca de 35 mil metros quadrados, de valor industrial e arquitectónico, que estão a ser reconvertidos para receber um conjunto de entidades nacionais e internacionais nas áreas da tecnologia, inovação e indústrias criativas.