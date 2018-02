Hugo Soares acusa direção do partido de "desrespeito institucional grave"

Lusa20 Fev, 2018, 16:39 / atualizado em 20 Fev, 2018, 16:52 | País

"A acontecer, creio que não será verdade, mas a acontecer, creio que se trata de um desrespeito institucional grave para com o grupo parlamentar, mas creio que não deve haver nenhuma reunião porque eu não fui convocado", afirmou Hugo Soares depois de questionado pelos jornalistas.

Hugo Soares começou por afirmar: "Não sabia que havia reunião da comissão política".

Acerca da presença do presidente da bancada nestas reuniões, respondeu: "Sim, estava previsto nos estatutos, mas não sabia que havia nenhuma reunião".

A Comissão Política do PSD foi marcada para as 17h00 de hoje, iniciando-se uma hora antes, no parlamento, uma reunião da conferência de líderes parlamentares.

Na quinta-feira realizam-se eleições para a bancada parlamentar, sendo candidato o deputado Fernando Negrão.

A Comissão Política do PSD eleita no 37.º Congresso Nacional integra como vice-presidentes David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

Os vogais da Comissão Política Nacional eleitos no domingo são André Coelho Lima, António Carvalho Martins, António Topa, António Maló de Abreu, Cláudia André, João Cunha e Silva, Manuel Pinto Teixeira, Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos e Rui Rocha.



Também com assento da Comissão Política Nacional, Feliciano Barreiras Duarte foi eleito o novo secretário-geral dos sociais-democratas.



De acordo com os estatutos do partido, além do presidente, dos vice-presidentes, do secretário-geral e dos vogais têm também assento na Comissão Política o presidente do grupo parlamentar - Hugo Soares, até às eleições de quinta-feira - , os presidentes das Comissões Políticas Regionais dos Açores e da Madeira ou um representante de cada uma delas, o presidente e outro dirigente nacional da Juventude Social-Democrata, o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas e o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas.



A Comissão Política Nacional do novo presidente do PSD, Rui Rio, foi eleita no domingo, com 64,7% dos votos, com cerca de um terço de votos brancos e nulos.



Desde que o partido elege os líderes por diretas, apenas Luís Filipe Menezes, em 2007, com 61,8%, teve uma votação mais baixa para a sua direção.