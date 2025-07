Hugo Soares diz que PS devia "corar de vergonha" sobre INEM e manifesta "confiança absoluta" na ministra

Na apresentação do candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Odivelas, Marco Pina, Hugo Soares disse querer abordar o tema que tem estado no centro das críticas da oposição nos últimos dias, a saúde.

"A oposição não diz que, hoje, um ano depois de termos começado a governar, há mais portugueses com médico de família do que havia há um ano, há mais urgências abertas do que fechadas do que há um ano. Hoje, espera-se menos tempo nas urgências e espera-se menos tempo por cirurgias nos hospitais, designadamente pelas cirurgias oncológicas", afirmou.

Quanto à situação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e já depois de ter anunciado que o PSD viabilizará pela abstenção o inquérito parlamentar proposto pela IL, Hugo Soares deixou críticas ao PS e à sua governação de oito anos.

"É preciso dizer ao PS que core de vergonha antes de falar no INEM. O PS, durante oito anos, abandonou o INEM em Portugal. E nós, num ano, não só voltamos a relocar recursos, como estamos a contratar gente e estamos a pôr em ordem uma casa que o PS tinha abandonado", disse.

O secretário-geral e líder parlamentar do PSD admitiu, contudo, que "há muito e muito trabalho para fazer" na área da saúde e "um desafio gigante no Serviço Nacional de Saúde para ultrapassar".

"Mas eu também vos quero dizer que eu tenho uma confiança absoluta no primeiro-ministro, neste Governo e na ministra da Saúde para ultrapassarmos os problemas que são estruturais no Serviço Nacional de Saúde", assegurou.