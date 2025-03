Hugo Soares sai em defesa de Montenegro. "Não tinha de ligar ao presidente da República"

O comentário do líder social-democrata, ontem à noite, na SIC Notícias, é uma resposta ao presidente da República após Marcelo Rebelo de Sousa ter tornado público o desconforto por não ter sido previamente informado do conteúdo da comunicação do passado sábado.Já o presidente da Iniciativa Liberal dirige críticas a ambos, primeiro-ministro e presidente da República. Rui Rocha, entrevistado ontem à noite no canal NOW, fala mesmo em birra entre os dois.A Antena 1 vai transmitir, em directo, o debate e votação desta moção de censura apresentada pelo PCP.