Humanos deslocam-se diariamente mais do que todos os animais da Terra

Conduzido por biólogos especializados em avaliação da biomassa e na sua movimentação, este estudo foi publicado na revista Nature Ecology & Evolution.

"Embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, a movimentação de biomassa dos humanos provavelmente excede a de toda a vida selvagem terrestre", escrevem os investigadores, no estudo citado hoje pela agência noticiosa francesa AFP.

A movimentação de biomassa dos humanos é estimada em 600 gigatoneladas/quilómetros por ano, enquanto a movimentação de biomassa dos animais terrestres varia entre menos de 100 e menos de 400 gigatoneladas/quilómetros por ano e, nas projeções mais otimistas, chega a 700 gigatoneladas/quilómetros por ano.

O estudo indica, por outro lado, que se for adicionado o deslocamento humano motorizado, "a desproporção é ainda mais dramática".

"O movimento combinado de biomassa de todas as aves selvagens, artrópodes terrestres e mamíferos terrestres selvagens é cerca de um sexto da caminhada dos humanos e perto de 40 vezes menor do que todo o movimento de biomassa dos humanos", acrescentam os cientistas.

"Mesmo as grandes migrações que vemos em documentários sobre vida selvagem - entre as maiores migrações terrestres do planeta - não se comparam ao movimento de biomassa humana causado por pessoas que se deslocam para assistir uma competição do Campeonato do Mundo de futebol, comentou Ron Milo, biólogo do Instituto Weizmann de Ciências (Israel), num comunicado sobre o estudo.

Segundo o estudo, "caminhar representa cerca de um sétimo do movimento da biomassa humana", o que "é muito menos do que veículos e ciclomotores (cerca de 65%), mas mais do que aviões (10%) e transporte ferroviário (5%).

A investigação refere que os movimentos humanos são comparáveis apenas aos do plâncton e dos peixes abaixo de 200 metros [de profundidade], espécies que constituem a maior parte da biomassa animal do planeta.

O estudo faz comparações entre o presente e o ano de 1850, frequentemente citado como o início da era industrial, quando a Terra tinha 1,2 mil milhões de habitantes, em comparação com os 8,2 mil milhões atuais.

"Os oceanos como um todo perderam cerca de 60% dos seus movimentos de biomassa desde 1850, principalmente devido à pesca industrial e à caça de baleias", concluem os investigadores.