Hungria. Estudante portuguesa morreu em acidente

RTP10 Mai, 2019, 10:01 / atualizado em 10 Mai, 2019, 11:33

A vítima mortal é uma estudante do 10.º ano da Escola Pinheiro e Rosa, de Faro.





Participava num programa Erasmus+, e tinha estado, com outros seis alunos daquela escola, na Roménia, adiantou à RTP Francisco Soares, diretor da escola.





O acidente - uma colisão com outro veículo - aconteceu a cerca de 70 quilómetros de Budapeste, na Hungria, quando estavam a caminho do aeroporto.







Era uma "aluna da escola que se encontrava numa mobilidade Erasmus com outros alunos e professores", disse Francisco Soares. "Do nosso país e de outros países". Adiantou à RTP o diretor da escola que o acidente aconteceu "já a deslocarem-se para o aeroporto de Budapeste quando um pesado embateu no autocarro e daí resultou a morte da nossa aluna".





Informação já confirmada pela Secretaria de Estado das Comunidades, que adiantou ainda que a embaixada portuguesa já está acompanhar o caso.







Ao telefone com a RTP, José Luis Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, afirmou que os alunos estavam a ser "transportados numa mini-van com oito pessoas, dois professores e seis alunos. Um deles acabou por falecer".

Um outro aluno ficou gravemente ferido e "todos os outros tiveram alta e encontram-se a ser acompanhados pela embaixadora", disse o secretário de Estado.