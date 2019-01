Partilhar o artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho Imprimir o artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho Enviar por email o artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho Aumentar a fonte do artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho Diminuir a fonte do artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho Ouvir o artigo i3S do Porto lidera projeto europeu para criação de implantes na cartilagem do joelho