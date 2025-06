IA da Google já apoia tribunais, escolas, hospitais e muitas empresas em Portugal

Google Cloud Day, em que marcaram presença dirigentes de empresas, investidores, promotores e curiosos sobre está vertente digital. A empresa tecnológica Google voltou a dedicar um dia, em Portugal, para falar das novidades ligadas à Inteligência Artificial (IA). O Convento do Beato, em Lisboa, foi o palco de mais um, em que marcaram presença dirigentes de empresas, investidores, promotores e curiosos sobre está vertente digital.





Google Cloud está a disponibilidade de uma " Entre as novidades apresentadas pelaestá a disponibilidade de uma " Cloud Soberana " em Portugal, a tradução de voz em tempo real no Google Meet, usos práticos da IA na Administração Pública portuguesa e em, empresas nacionais.





Estratégia Digital Nacional e o uso de uma “cloud” soberana

Sofia Marta, country manager da Google Cloud Portugal presente nesta iniciativa tecnológica, explicou à RTP Notícias que esta nuvem exclusiva (cloud soberana) é um tema de grande interesse, especialmente no que toca ao controlo e proteção de dados dentro da União Europeia.





Esta iniciativa alinha-se com a Estratégia Digital Naciona l e o Plano de Ação 2025-26 do Governo português, aprovados em dezembro, que prevê a definição de um plano de desenvolvimento para uma "cloud soberana" ainda este ano. Questionada sobre a candidatura da Google a esta iniciativa, Sofia Marta responde: "Claro que sim".





Mas para quem pensa que a Inteligência Artificial é só para empreendedores privados ou para os mais especializados em tecnologias e inovação, essa ideia está desatualizada, até porque a Administração Pública em Portugal já utiliza estes recursos digitais.





Exemplo disso mesmo é a utilização do NotebookLM pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais , que serve de apoio à análise dos juízes sobre os documentos apresentados a esta ferramenta digital.









Google Meet. Uma conversa “Tu cá, tu lá”, sempre na tua língua

Entre as várias novidades apresentadas neste dia Google Cloud foi a apresentação da tradução em tempo real no Google Meet que elimina barreiras linguísticas.





Ainda dentro do campo da interacção IA com o utilizador foi dado a relembrar a capacidade do Gemini Live, em Português, em que mostraram a evolução do Projeto Astra capaz de interagir com o utilizador através da câmara em tempo real, refere a country manager da Google Cloud Portugal.





“Com a câmara [do telemóvel] conseguimos filmar todo o contexto à nossa volta e interagir em português, fazer perguntas, obter respostas e, portanto, de uma forma não só escrita como tradicionalmente se fazia até aqui com as ‘prompts’, mas conseguimos de facto ter aqui quase um assistente inteligente para o nosso, para o nosso dia.”





Inteligência Artificial: Uma Ferramenta, não uma ameaça

Sofia Marta reforça que a Inteligência Artificial será um complemento ao trabalho humano e que, de acordo com os estudos já realizados nesta vertente, estima-se que cerca de 60 por cento das profissões passem a utilizar esta tecnologia como complemento.





E são já muitas as empresas portuguesas a adotar ativamente IA, revela a country manager da Google Cloud Portugal. “Aliás, hoje vamos ter aqui, só aqui no nosso evento, mais de 25 clientes diferentes a partilhar as suas histórias de sucesso com casos concretos que já estão a utilizar efetivamente. Portanto, não é algo que é ficção, é uma coisa que já é real.”





O Caminho da Google para liderar na IA

Apesar do ChatGPT ter sido o primeiro contacto para muitos, a Google continua a apostar na abertura da sua plataforma e no posicionamento do Gemini 2.5 Pro no topo dos rankings de performance.





Sofia Marta,l, esteve à conversa com a RTP Notícias e destacou que Portugal tem a dimensão e o talento necessários para se tornar uma referência no que diz respeito ao melhor da inteligência artificial.continua a afirmar o seu compromisso com Portugal na disponibilização de um portfólio em constante evolução de "soberana". Uma oferta que procura responder às crescentes necessidades das organizações portuguesas, abrangendo desde uma infraestrutura global optimizada, ao desenvolvimento de agentes e soluções de produtividade IA.Uma solução, refere, que inclui chaves de encriptação robustas para garantir que a informação permanece inacessível a terceiros, mitigando os atuais riscos geopolíticos. Sofia Marta explica que esta ferramenta é já utilizada em alguns países na área da Defesa.“O que estamos a dizer aqui é que, com base na informação existente, o Gemini trabalha toda essa informação, digamos, e dá uminteligente de suporte aos juízes.” Sofia Marta explica queOutro dos exemplos é a ULS Coimbra, que está a integrar ocom o, para tornar os processos clínicos mais complexos mais ágeis, mais seguros e com informação mais facilitada e perceptível.[Sofia Marta]:, digamos assim, com que eu estou a falar de uma forma natural e eu vou conseguir ouvir de volta.Sofia Marta destaca ainda outras novidades, nomeadamente para a música ( Lyria 2 ) e para a componente vídeo ( Veo 3 ) com a capacidade de criar narrativas visuais únicas e totalmente reais criadas por IA.“Aquilo que se estima é que vão ser extintos alguns postos de trabalho, mas também vão ser criados outros tipos de postos de trabalho. E portanto,Entre elas a Google Cloud já investe na capacitação através de parcerias com a Escola 42 , a APDSI e formações internas, refere Sofia Marta.“Foi de facto com oe portanto é normal que muitas das pessoas começaram a aceder a esta nova tecnologia por via dessa experimentação. O que eu acho que é muito benéfico, porque no final do dia o que nós queremos é que as pessoas de facto tenham acesso a todas as opções que existem no mercado e depois possam decidir de facto aquela que mais lhes convém, e aquela que de facto tem mais impacto para o caso de uso.deixa ainda um apelo final, para que Portugal participe mais ativamente na evolução tecnológica global, através do talento nacional envolvido e existente., conclui.