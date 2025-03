Foto: Nuno Patrício - RTP

O Instituto de Apoio à Criança (IAC) considera ser fundamental o alargamento da licença parental para 6 meses. A medida, que partiu de uma inciativa de cidadãos, ainda chegou a ser aprovada na generalidade, no parlamento, mas nos últimos dias com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS, os deputados decidiram não a debater na especialidade.