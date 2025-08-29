IAC regista aumento na linha de apoio SOS Criança e Jovem

O presidente do Instituto de Apoio à Criança, Manuel Coutinho, aponta os problemas relacionados com a saúde mental como os principais motivos para os pedidos de ajuda das crianças e jovens, num total de 107 contactos.

A Linha SOS Criança e Jovem tem o número 116 111, e tem ainda um número de WhatsApp (913 069 404). Dá apoio gratuito de forma confidencial com psicólogos e técnicos na área da saúde com formação especializada

As situações de violência, incluindo maus-tratos físicos, psicológicos e negligência familiar registaram também um aumento significativo, com 73 contactos.Em comparação com o verão do ano passado, a Linha SOS Criança e Jovem registou já um aumento dos contactos em mais de duas centenas (no verão passado registaram-se pouco mais de 580 contactos e no mesmo período deste ano são já cerca de 800).