IC1 cortado ao trânsito em Alcácer do Sal devido a acidente com sete feridos

A fonte do CDOS de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 17:57, ocorreu ao quilómetro 547 do Itinerário Complementar (IC) 1, entre as localidades de Palma e Águas de Moura, no concelho de Alcácer do Sal.

Segundo a mesma fonte, o acidente, uma colisão que envolveu três automóveis, provocou três feridos graves e quatro ligeiros.

As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Alcácer do Sal e de Águas de Moura, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 30 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo uma ambulância de suporte básico de vida (SIV).

Também foi acionado para o local do acidente o helicóptero do INEM de Évora.