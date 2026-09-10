IC1 cortado perto de Ourique após colisão rodoviária que causou um ferido grave

"Do acidente, uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de mercadorias, no IC1 [Itinerário Complementar 1] ao quilómetro 672,4, causou um ferido grave e um ferido ligeiro, que já foram transportados ao Hospital de Beja", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo.

O alerta para o acidente foi dado às 06:16, segundo a fonte.

A mesma fonte indicou que às 07:40 o IC1 estava cortado nos dois sentidos entre Ourique e a aldeia de Palhais, no distrito de Beja.

Às 07:40 estavam no local 18 operacionais, com o apoio de oito veículos.