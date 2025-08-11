IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra devido a acidente com seis viaturas
O trânsito está cortado no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, devido a um acidente que envolveu seis viaturas junto à saída da Damaia e provocou "vários feridos", entre os quais um encarcerado, disse à Lusa fonte da PSP.
De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), o alerta para o acidente foi dado cerca das 11:18, "encontrando-se a via cortada, pelo que o trânsito está a ser desviado próximo do local do acidente".
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, encontram-se no local 12 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres.
