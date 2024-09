IC2 e EN 238 e 109 também cortadas ao trânsito no distrito de Aveiro

Segundo a informação disponibilizada pela Guarda, há um corte total na Autoestrada (A) 25 entre o nó de Aveiro e Reigoso (Viseu), o mesmo acontecendo na A29, no sentido norte-sul, entre o nó de Estarreja e o nó da A25, e na A1 entre o nó de Aveiro Sul e Estarreja.

No Itinerário Complementar (IC) 2 há também um corte total, entre Albergaria e Serém de Baixo, igualmente na Estrada Nacional (EN) 238, na zona de Sever do Vouga e na EN109 na zona do distrito de Aveiro.

Segundo a major Lígia Santos, a GNR "aconselha todas as pessoas a evitar a circulação" naquelas vias, razão pela qual "não apresenta qualquer alternativa".

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 11:35 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 141 operacionais, 41 veículos e um meio aéreo; Sever do Vouga, com 180 operacionais, 60 veículos e três meios aéreo e Oliveira de Azeméis, com 564 operacionais, 179 veículos e sete meios aéreos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta que combatia o incêndio morreu vítima de doença súbita, apesar de ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).