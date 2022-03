IC2 reaberto ao trânsito em Rio Maior após acidente

Fonte do comando territorial de Santarém da GNR disse à agência Lusa que o IC foi reaberto ao trânsito pelas 16:00, após ter ficado cortado em ambos os sentidos desde as 11:30 devido a um acidente.

Da colisão rodoviária entre duas viaturas ligeiras resultaram três mortos, que eram ocupantes de uma das viaturas que, após o embate, acabou por capotar para uma ravina de três a quatro metros de altura, afirmou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa.

Na outra viatura, os dois ocupantes ficaram feridos com gravidade, tendo sido transportados para unidades hospitalares com acompanhamento das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), que estiveram no local.

As cinco vítimas ficaram encarceradas nos veículos, obrigando os bombeiros a trabalhos de desencarceramento.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11:30, tendo sido chamados para o local 31 operacionais e 13 viaturas, entre os quais as VMER de Santarém e de Vila Franca de Xira e meios de socorro dos bombeiros de Rio Maior, Alcoentre, Alcanede e Benedita.

O acidente aconteceu perto do nó da Asseiceira, ao quilómetro 67 do IC2, no concelho de Rio Maior e no distrito de Santarém.