IC6 cortado ao trânsito em Tábua devido a colisão entre dois veículos

"A colisão entre os dois veículos ligeiros aconteceu no IC6, na zona de Ázere e Covelo, em Tábua [distrito de Coimbra], e obrigou ao corte da via. Para já, há um ferido grave e três ligeiros. Há mais dois feridos que estão a ser avaliados no local", disse.

A mesma fonte do Comando Sub-regional Regional de Coimbra da Proteção Civil disse que o alerta foi dado às 16:15 e no local estão 50 operacionais apoiados por 18 veículos e um meio aéreo.